Emmy Awards 2020 | il trionfo di «Succession» | «Scitt’s Creek» e «Watchmen» Tutti i vincitori

(Di lunedì 21 settembre 2020) È la serata delle prime volte quella dei 72° Emmy Awards. Un po’ perché la cerimonia non era mai andata in onda da uno studio vuoto con i candidati in collegamento streaming, e un po’ perché a vincere nella categoria di Miglior Serie Comica è stato un titolo che in America ha cominciato a prendere piede solo di recente e che nel resto del mondo è ancora semisconosciuto: si tratta di Scitt’s Creek, che ha battuto avversari temibili come The Marvelous Mrs. Maisel aggiudicandosi i premi più pesanti del genere: dai migliori attori protagonisti Catherine O’Hara e Eugene Levy ai non protagonisti Annie Murphy e Daniel Levy. Le previsioni sono, invece, state rispettate per quanto riguarda la Miglior Serie Drammatica, Succession, e la Miglior Miniserie, Watchmen, entrambe di HBO. A essere premiati sono stati anche i loro interpreti, da Jeremy Strong, che ha scippato il premio al collega Brian Cox, a Regina King, che ha sconfitto Cate Blanchett, candidata per Mrs. America, e Shira Haas, la protagonista di Unorthodox. https://twitter.com/TelevisionAcad/status/1307892603925323777

Le star coinvolte negli Emmy Awards hanno partecipato dal salotto di casa alla serata, l'equivalente degli Oscar per la televisione. Catherine ÒHara, premiata come migliore attrice in una serie comica ...Tra le serie drammatiche, prevale come da previsione Succession. HBO è ancora una volta la rete più premiata. L'Academy of Television Arts and Sciences ha proclamato la scorsa notte i vincitori dell'e ...La cerimonia degli Emmy Awards 2020 si è adattata alla pandemia e in questo anno di Coronavirus i premi assegnati dalla Academy of Televisione Arts & Sciences sono andati in onda in uno scenario atipi ...