(Di lunedì 21 settembre 2020) Era stata annunciata come un’edizione per certi versi “innovativa” e così è stato. La 72esima edizione degli– i premi televisivi più prestigiosi a livello internazionale – si sono svolti per questa volta in modo del tutto insolito rispetto ai copioni cui eravamo abituati ad assistere. Lo spettacolo è stato infatti pensato nel rispetto di tutte le misure di contenimento da Coronavirus. Niente red carpet, niente pubblico e pochissimein sala allo Staples Center di Los Angeles, una struttura di enormi dimensioni, a pochi passi dalla dimora usualekermesse, il Microsoft Theatre. INSTAGRAM Il cast di “Schitt’s Creek”A guidare il grande carrozzone – partito alle 2 di stanotte, ora italiana – c’era il ...

SkyTG24 : Emmy Awards 2020, “Succession” migliore serie drammatica. Tutti i vincitori - SkyTG24 : Agli #Emmys trionfano “Succession”, “Schitt’s Creek” e “Watchmen”. Tutti i vincitori ?? - ilriformista : #EmmyAwards2020, è il trionfo di ‘Succession’ e ‘Schitt’s Creek’: ecco tutti i vincitori - infoitcultura : Emmy Awards 2020: tutti i vincitori ei record dei premi della Tv - infoitcultura : Emmy Awards 2020, Hbo batte Netflix. Le star della tv premiate in abito da sera dal divano di casa -

Ultime Notizie dalla rete : Emmy Awards

Miglior attrice in una miniserie o film-tv Regina King – Watchmen Miglior attore non protagonista in una miniserie o film-tv Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen Miglior attrice non protagonista in una mi ...Zendaya, star di Euphoria della HBO, è la più giovane interprete della storia ad aver vinto un Emmy Awards come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO — 2 ...Sono numerose le serie su Sky ad essere state premiate la scorsa notte a Los Angeles, nella serata degli Emmy ® Award 2020, gli Oscar della televisione, che anche per questa 72esima edizione hanno vis ...