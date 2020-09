Emmy 2020 | Zendaya è la più giovane interprete a vincere come Miglior Attrice Drammatica

(Di lunedì 21 settembre 2020), star di Euphoria della HBO, è la piùdella storia ad aver vinto unAwardsprotagonista in una serie. Da poche oreè diventata la piùunin una serie, all'età di 24 anni, portando a casa il premio per il ruolo di Rue in Euphoria della HBO, facendo impazzire i fan sul web. Collegata da casa sua durante la cerimonia,tutti i suoi colleghi nominati,era con tutta la sua famiglia, che ha ...

SkyTG24 : Emmy Awards 2020, “Succession” migliore serie drammatica. Tutti i vincitori - SkyTG24 : Agli #Emmys trionfano “Succession”, “Schitt’s Creek” e “Watchmen”. Tutti i vincitori ?? - Agenzia_Italia : Agli Emmy trionfano 'Succession' e 'Watchmen'. Sbanca 'Schitt's Creek' - DigiTalkPR : Emmy Awards 2020, trionfa 'Succession' e Zendaya fa la storia: tutti i premi Tutti i premi assegnati nella serata… - SAonlinemag : @TheEmmys tutti i vincitori -

A sorpresa, agli Emmy 2020 la giovane attrice ha battuto candidate ben più favorite e con decisamente più esperienza di lei: Zendaya ha prevalso sulla sempre grandiosa Olivia Colman (la Regina ...AGI - Era la notte in cui si doveva scoprire l'erede di 'Game of Thrones'. E invece la 72esima edizione degli Emmy, quest'anno in versione virtuale per la pandemia, ha incoronato 'Succession' come mig ...Emmy Awards, premiate le favorite Schitt’s Creek, Watchmen e Succession. Era la notte in cui si doveva scoprire l’erede di Game of Thrones. E invece la 72esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar de ...