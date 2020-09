Emmy 2020, il commento ai premi: Watchmen, Succession e l’en plein di Schitt’s Creek (Di lunedì 21 settembre 2020) Emmy Award 2020, il commento ai premi in un altro anno d'oro per la HBO: dai trionfi di Watchmen, Succession e Schitt's Creek alle 'sorprese' per Mark Ruffalo e Zendaya. Al momento delle nomination a festeggiare era stata Netflix, con un totale di centosessanta candidature, che ieri notte si sono trasformate in un bottino complessivo di ventuno statuette. Ma per quanto si tratti di un risultato di tutto rispetto, l'induscusso trionfo degli Emmy Award 2020 appartiene comunque alla HBO, che dalle sue centosette nomination è riuscita a trarre ben trenta trofei, inclusi quasi tutti i premi più prestigiosi. Le due serie-evento del 2019, Watchmen e Succession, si sono imposte ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020)Award, ilaiin un altro anno d'oro per la HBO: dai trionfi die Schitt'salle 'sorprese' per Mark Ruffalo e Zendaya. Al momento delle nomination a festeggiare era stata Netflix, con un totale di centosessanta candidature, che ieri notte si sono trasformate in un bottino complessivo di ventuno statuette. Ma per quanto si tratti di un risultato di tutto rispetto, l'induscusso trionfo degliAwardappartiene comunque alla HBO, che dalle sue centosette nomination è riuscita a trarre ben trenta trofei, inclusi quasi tutti ipiù prestigiosi. Le due serie-evento del 2019,, si sono imposte ...

