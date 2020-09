Emma Marrone sulla malattia: “Ricordo la sensazione di rinascita” (Di lunedì 21 settembre 2020) La cantante ricorda l’annuncio dato un anno fa dopo aver scoperto di doversi nuovamente operare a causa di un tumore: le sue parole View this post on Instagram Io che leggo tutti i vostri messaggi.. Grazie di cuore bella gente ❤️ È solo l’inizio 🤘🏼 Ph @fredjonny A post shared by Emma Marrone (@real brown) on … L'articolo Emma Marrone sulla malattia: “Ricordo la sensazione di rinascita” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) La cantante ricorda l’annuncio dato un anno fa dopo aver scoperto di doversi nuovamente operare a causa di un tumore: le sue parole View this post on Instagram Io che leggo tutti i vostri messaggi.. Grazie di cuore bella gente ❤️ È solo l’inizio 🤘🏼 Ph @fredjonny A post shared by(@real brown) on … L'articolo: “Ricordo ladi rinascita” proviene da YesLife.it.

VanityFairIt : Il 20 settembre la rocker ha spento 70 candeline. È lo stesso giorno in cui era nata la sorella Mia, tre anni più g… - VanityFairIt : Tra pochi giorni saranno dietro al tavolo di X Factor a valutare cantanti, ma Emma e gli altri giudici del talent… - IlContiAndrea : A #XF2020 la prima puntata di giovedì affronta il tema dell’identità di genere e il pensiero corre all’attualità… - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: Il 20 settembre la rocker ha spento 70 candeline. È lo stesso giorno in cui era nata la sorella Mia, tre anni più giovane… - BiasiErika : RT @VanityFairIt: Il 20 settembre la rocker ha spento 70 candeline. È lo stesso giorno in cui era nata la sorella Mia, tre anni più giovane… -