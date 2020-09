Emiliano vince e attacca renziani e grillini: “Temevo di perdere”. Fitto: “Ha pesato la paura del Covid” (Di lunedì 21 settembre 2020) Michele Emiliano, dopo aver incassato una vittoria che sembrava quasi impossibile fino a qualche giorno fa, come primo pensiero riserva una stoccata ai grillini, e ai renziani, che non lo avevano sostenuto e che hanno convinto gli elettori di sinistra a un voto disgiunto. Un voto “utile” a battere la destra, quello della Puglia: ecco il segreto alla base del successo del governatore uscente, che supera il 46% contro il 39 del suo avversario di centrodestra Raffaele Fitto. Gli attacchi al M5S e a Italia Viva in Puglia “Temo che si sia un po’ esagerato da parte di qualcuno nel dare giudizi personali, morali, etici nei confronti di una persona che ha servito il suo Paese, nelle varie funzioni, sempre con onore”. Il riconfermato presidente della Regione Puglia, rispondendo alla domanda di un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Michele, dopo aver incassato una vittoria che sembrava quasi impossibile fino a qualche giorno fa, come primo pensiero riserva una stoccata ai, e ai, che non lo avevano sostenuto e che hanno convinto gli elettori di sinistra a un voto disgiunto. Un voto “utile” a battere la destra, quello della Puglia: ecco il segreto alla base del successo del governatore uscente, che supera il 46% contro il 39 del suo avversario di centrodestra Raffaele. Gli attacchi al M5S e a Italia Viva in Puglia “Temo che si sia un po’ esagerato da parte di qualcuno nel dare giudizi personali, morali, etici nei confronti di una persona che ha servito il suo Paese, nelle varie funzioni, sempre con onore”. Il riconfermato presidente della Regione Puglia, rispondendo alla domanda di un ...

