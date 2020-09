Emiliano: 'Contento di aver vinto, confesso che avevo paura' (Di lunedì 21 settembre 2020) "È stata una battaglia dura, io ho avuto, lo confesso, paura veramente di perdere perché avevo davanti un avversario competente bravo e che è capace di fare campagna elettorale". Lo ha detto il ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020) "È stata una battaglia dura, io ho avuto, loveramente di perdere perchédavanti un avversario competente bravo e che è capace di fare campagna elettorale". Lo ha detto il ...

borghi_claudio : Emiliano è PESSIMO e sono contento che i Pugliesi potranno rimandarlo a casa (e poi un filo UE come Fitto molto meg… - globalistIT : Emiliano: 'Contento di aver vinto, confesso che avevo paura' - tuscolo : RT @CDalessio71: @fmazzoni7 Non so cosa festeggi il fratello minus habens di Montalbano. Hanno perduto le Marche, in Campania e Puglia hann… - CDalessio71 : @fmazzoni7 Non so cosa festeggi il fratello minus habens di Montalbano. Hanno perduto le Marche, in Campania e Pugl… - romi_andrio : RT @mante: Sono molto contento anche del cattivo risultato della Lega in Toscana. Dall’altro lato della barricata non riesco a capire come… -