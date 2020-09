Elisabetta Canalis e George Clooney | la verità dopo anni | “Lei era ossessionata da…”

(Di lunedì 21 settembre 2020) La storia traedha fatto sognare migliaia di fan. Lei, l’ex velina di Striscia La Notizia aveva conquistato il cuore dello scapolo d’oro di Hollywood e in queglisono state tantissime le curiosità ed i pettegolezzi intorno alla coppia.duedi relazione hanno preso strade separate e in più di un’occasione si è tornati sulle cause che hanno portato alla rottura.ed, la verità: “Lei erada…” Dal bancone di Striscia la Notizia al red carpet degli Oscar: nel 2010 ...

Affaritaliani : Canalis senza veli in piscina Nuota senza costume. FOTO - Affaritaliani : ELISABETTA CANALIS NUDA IN PISCINA: 'FREEDOM'. Le foto delle Vip - ecua_trade : RT @VanityFairIt: Cos'è la libertà? Lo ha spiegato Elisabetta Canalis con questo scatto postato nel weekend - tattotatiy : RT @VanityFairIt: Cos'è la libertà? Lo ha spiegato Elisabetta Canalis con questo scatto postato nel weekend - VanityFairIt : Cos'è la libertà? Lo ha spiegato Elisabetta Canalis con questo scatto postato nel weekend -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Vanity Fair Italia

La storia tra George Clooney ed Elisabetta Canalis ha fatto sognare migliaia di fan. Lei, l’ex velina di Striscia La Notizia aveva conquistato il cuore dello scapolo d’oro di Hollywood e in ...Leggi anche > Elisabetta Canalis nuda in piscina: foto manda in estasi i follower Myriam si stava allenando con i suoi coinquilini, quando improvvisamente si è allontanata dal gruppo per isolarsi in ...ELISABETTA CANALIS NUDA IN PISCINA: "FREEDOM" Libertà, 'Freedom', scrive Elisabetta Canalis nella didascalia della foto pubblicata su Instagram, dalla California (Palm Mountains), in cui nuota nuda in ...