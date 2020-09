Elezioni, via alla seconda giornata: si vota dalle 7 alle 15 per referendum, amministrative, regionali e suppletive. Affluenza al 40% (Di lunedì 21 settembre 2020) Urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15 nella seconda e ultima giornata elettorale, con gli italiani chiamati a esprimere le proprie preferenze per quanto riguarda il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, sulle regionali, le amministrative e le suppletive del Senato. Alta l’Affluenza nel primo giorno, con il 39,38% per il referendum e il 41,37% nelle quattro regioni i cui dati sono diffusi dal Viminale. Per il referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Per le suppletive del Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Urne di nuovo aperte15 nellae ultimaelettorale, con gli italiani chiamati a esprimere le proprie preferenze per quanto riguarda ilcostituzionale sul taglio dei parlamentari, sulle, lee ledel Senato. Alta l’nel primo giorno, con il 39,38% per ile il 41,37% nelle quattro regioni i cui dati sono diffusi dal Viminale. Per ilsono chiamatiurne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Per ledel Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e ...

