Elezioni, seggi aperti fino alle 15: il Coronavirus non ha fermato il voto (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono aperti alle 7 i seggi per la seconda giornale delle consultazioni elettorali . In tutta Italia si vota per il referendum costituzionale e in Calabria anche per il rinnovo di sindaco e ...

