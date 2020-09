Elezioni: Salvini, 'equilibri in Conferenza Stato-Regioni cambieranno' (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 set. (Adnkronos) - “Dopo il risultato di queste Elezioni regionali sicuramente cambieranno gli equilibri nella Conferenza Stato-Regioni. Per garbo istituzionale abbiamo aspettato fino ad adesso, ma mi sembra evidente che dovrà essere qualcun altro ad andare a parlare con Conte o con Gualtieri, visto che la presidenza è in mano al Pd con 15 Regioni al centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delle Elezioni regionali e del referendum. Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 set. (Adnkronos) - “Dopo il risultato di questeregionali sicuramenteglinella. Per garbo istituzionale abbiamo aspettato fino ad adesso, ma mi sembra evidente che dovrà essere qualcun altro ad andare a parlare con Conte o con Gualtieri, visto che la presidenza è in mano al Pd con 15al centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delleregionali e del referendum.

