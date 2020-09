Elezioni, rubano la pistola a un finanziere al seggio: forse narcotizzato (Di lunedì 21 settembre 2020) . Con lui altri due colleghi in servizio Un finanziere di Foggia ha subìto il furto della sua pistola di ordinanza nella notte mentre vigilava al seggio in via Marchese de Rosa. Da quanto è emerso, forse il finanziere è stato narcotizzato: si sarebbe infatti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) . Con lui altri due colleghi in servizio Undi Foggia ha subìto il furto della suadi ordinanza nella notte mentre vigilava alin via Marchese de Rosa. Da quanto è emerso,ilè stato: si sarebbe infatti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il furto della pistola di ordinanza la scorsa notte, mentre era di vigilanza al seggio di via ...

Sembrerebbe che il finanziere sia stato narcotizzato: si sarebbe svegliato verso le 4 del mattino accorgendosi di non avere piu' la pistola di ordinanza, una Beretta custodita nella fondina.

