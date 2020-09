Elezioni regionali: Zaia, Toti e Acquaroli fanno felice il centrodestra (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali: nelle Marche il centrodestra verso la vittoria con Acquaroli. Toti riconfermato governatore in Liguria, plebiscito per Zaia in Veneto Il primo exit pool sulle Marche realizzato per la Rai dal Consorzio Opinio Italia assegna la vittoria al candidato presidente di Regione del centrodestra, Francesco Acquaroli. Il deputato di Fratelli d’Italia avrebbe ottenuto un risultato tra il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 21 settembre 2020): nelle Marche ilverso la vittoria conriconfermato governatore in Liguria, plebiscito perin Veneto Il primo exit pool sulle Marche realizzato per la Rai dal Consorzio Opinio Italia assegna la vittoria al candidato presidente di Regione del, Francesco. Il deputato di Fratelli d’Italia avrebbe ottenuto un risultato tra il… L'articolo Corriere Nazionale.

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - jocopocomajoco_ : RT @SfigaCatrame: Elezioni Regionali: clamoroso successo per la coalizione di maggioranza, al momento in Italia governerebbe in 5 regioni s… - emibonafede20 : RT @you_trend: ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CDX) ? Marc… -