Elezioni regionali, vittoria di Toti: "Grazie Liguria, altri 5 anni insieme" (Di lunedì 21 settembre 2020) La Si chiudono le urne e adesso parte lo spoglio per le Elezioni regionali in Liguria. Giovanni Toti, governatore uscente della Liguria, è nettamente in testa nella corsa per la presidenza della ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 settembre 2020) La Si chiudono le urne e adesso parte lo spoglio per lein. Giov, governatore uscente della, è nettamente in testa nella corsa per la presidenza della ...

borghi_claudio : Ahh che meraviglia... le elezioni regionali erano solo elezioni regionali ma Zingaretti ha appena detto che alla lu… - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - RadioLuiss : A 5 ore dalla chiusura delle urne RadioLuiss vi continua a raccontare minuto per minuto lo spoglio delle elezioni r… - La7tv : #elezioniregionali2020 #maratonamentana Regionali #Liguria, il voto alle liste: Cambiamo - Lista Toti 22,6%; Pd 19,… -