Elezioni regionali Veneto, Zaia si conferma governatore con il 75%

Luca Zaia si riconferma governatore. Non è ancora terminato lo scrutinio delle schede, ma ormai il risultato è ovvio: con oltre il 75% dei consensi il leghista ha vinto le Elezioni regionali in Veneto. Era un successo previsto, sostenuto dagli exit poll e confermato poi dalle prime proiezioni. Si può dire che non sia esistita alcuna sfida: il candidato di centrosinistra, infatti, Arturo Lorenzoni, si è fermato attorno al 16,8%. Enrico Cappelletti, del Movimento 5 Stelle, invece ha raccolto circa il 3%.

