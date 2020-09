Elezioni regionali Puglia, Emiliano a TPI: “Ora allargare maggioranza a M5S. Renzi? Non ho niente da dire” | VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali Puglia, Emiliano a TPI: “allargare maggioranza a M5S” “Intendiamo allargare la nostra maggioranza a forze politiche che fanno parte del governo nazionale”: dopo la vittoria alle Elezioni regionali della Puglia, quindi, il governatore uscente Michele Emiliano (qui il suo profilo) riparte del M5S. Ai microfoni di TPI, infatti, l’esponente del centrosinistra, che ha prevalso sul candidato del centrodestra Raffaele Fitto, ha sottolineato la necessità di stringere un accordo con il Movimento 5 Stelle, anche alla luce del fatto che “probabilmente molti pugliesi che avrebbero votato per il M5S, hanno preferito un voto utile sulla ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020)a TPI: “a M5S” “Intendiamola nostraa forze politiche che fanno parte del governo nazionale”: dopo la vittoria alledella, quindi, il governatore uscente Michele(qui il suo profilo) riparte del M5S. Ai microfoni di TPI, infatti, l’esponente del centrosinistra, che ha prevalso sul candidato del centrodestra Raffaele Fitto, ha sottolineato la necessità di stringere un accordo con il Movimento 5 Stelle, anche alla luce del fatto che “probabilmente molti pugliesi che avrebbero votato per il M5S, hanno preferito un voto utile sulla ...

