Elezioni regionali, occhi puntati sulla Toscana: «Le tre province da controllare sono Firenze, Prato e Livorno, roccaforti della sinistra che possono salvare Giani» (Di lunedì 21 settembre 2020) Meno di tre punti di differenza ma quasi un giorno in più per votare. Alle 23 di ieri la percentuale di cittadini della Toscana che avevano già votato alle Elezioni regionali era arrivati al 45,9%. Nel 2015 la sera di domenica il dato era al 48,3%. Questa volta però bisogna aggiungere un’altra mezza giornata al voto, fino alle 15 infatti i seggi rimarranno aperti. Per vedere i primi risultati bisognerà aspettare questa sera ma ora la domanda che resta sospesa è la stessa: quale candidato è favorito da un’affluenza più alta? C’è un punto su cui concordano gli addetti ai lavori che abbiamo sentito per provare a spiegare meglio il voto. Più che il dato generale, bisogna guardare le province e valutare due fattori: la ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Meno di tre punti di differenza ma quasi un giorno in più per votare. Alle 23 di ieri la percentuale di cittadiniche avevano già votato alleera arrivati al 45,9%. Nel 2015 la sera di domenica il dato era al 48,3%. Questa volta però bisogna aggiungere un’altra mezza giornata al voto, fino alle 15 infatti i seggi rimarranno aperti. Per vedere i primi risultati bisognerà aspettare questa sera ma ora la domanda che resta sospesa è la stessa: quale candidato è favorito da un’affluenza più alta? C’è un punto su cui concordano gli addetti ai lavori che abbiamo sentito per provare a spiegare meglio il voto. Più che il dato generale, bisogna guardare lee valutare due fattori: la ...

