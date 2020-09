Elezioni regionali Marche 2020, gli exit poll: i dati alla chiusura delle urne (Di lunedì 21 settembre 2020) Siamo in attesa delle prime indicazioni fornite dagli exit poll subito dopo la chiusura delle urne per le Elezioni regionali nelle Marche. Ieri e oggi, domenica 21 e lunedì 22 settembre 2020, i marchigiani sono stati chiamati a esprimersi non soltanto per il rinnovo del consiglio regionale e del ruolo di governatore, ma anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e in 16 comuni per il primo turno delle Elezioni amministrative. Alle 15 saranno chiusi i seggi e inizieranno le procedure di spoglio delle schede elettorali. L’Election Day si proietta dunque adesso verso i risultati finali. Di seguito i dati forniti dagli ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Siamo in attesaprime indicazioni fornite daglisubito dopo laper lenelle. Ieri e oggi, domenica 21 e lunedì 22 settembre, i marchigiani sono stati chiamati a esprimersi non soltanto per il rinnovo del consiglio regionale e del ruolo di governatore, ma anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e in 16 comuni per il primo turnoamministrative. Alle 15 saranno chiusi i seggi e inizieranno le procedure di spoglioschede elettorali. L’Election Day si proietta dunque adesso verso i risultati finali. Di seguito iforniti dagli ...

