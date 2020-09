Elezioni regionali Liguria, vittoria di Toti: riconfermato presidente (Di lunedì 21 settembre 2020) La seconda proiezione di Swg per il Tg La7, copertura 16%, errore inferiore all'1%, da' la lista del governatore al 22,10%, mentre la Lega si fermerebbe al 16,2%. Nelle fila del centrodestra, ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 settembre 2020) La seconda proiezione di Swg per il Tg La7, copertura 16%, errore inferiore all'1%, da' la lista del governatore al 22,10%, mentre la Lega si fermerebbe al 16,2%. Nelle fila del centrodestra, ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - jocopocomajoco_ : RT @SfigaCatrame: Elezioni Regionali: clamoroso successo per la coalizione di maggioranza, al momento in Italia governerebbe in 5 regioni s… - emibonafede20 : RT @you_trend: ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CDX) ? Marc… -