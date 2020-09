Elezioni regionali in Toscana. Ceccardi ammette la sconfitta e scrive a Giani: «Buon lavoro» (Di lunedì 21 settembre 2020) «Gli ha mandato un messaggio per congratularsi della vittoria e augurargli Buon lavoro». Arriva così ai giornalisti che stanno aspettando Susanna Ceccardi al suo quartier generale la notizia che la Toscana è definitivamente in mano al centro sinistra. A dirlo è un membro dello staff della candidata della Lega. I risultati parziali stanno andando tutti nella stessa direzione: Ceccardi è rimasta lontana da quel sorpasso storico che avrebbe segnato, almeno formalmente, la caduta di una delle regioni simbolo del centro sinistra. Secondo i dati di Opinio Rai, gli ultimi disponibili mentre stiamo scrivendo, al 17% delle sezioni scrutinate, il candidato del Pd Eugenio Giani sarebbe al 47%, Ceccardi invece si ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) «Gli ha mandato un messaggio per congratularsi della vittoria e augurargli». Arriva così ai giornalisti che stanno aspettando Susannaal suo quartier generale la notizia che laè definitivamente in mano al centro sinistra. A dirlo è un membro dello staff della candidata della Lega. I risultati parziali stanno andando tutti nella stessa direzione:è rimasta lontana da quel sorpasso storico che avrebbe segnato, almeno formalmente, la caduta di una delle regioni simbolo del centro sinistra. Secondo i dati di Opinio Rai, gli ultimi disponibili mentre stiamondo, al 17% delle sezioni scrutinate, il candidato del Pd Eugeniosarebbe al 47%,invece si ...

