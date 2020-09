Elezioni regionali, in Puglia l’affluenza è buona, Emiliano e Fitto sul filo (Di lunedì 21 settembre 2020) La prima giornata di voto, quella più lunga, in cui le persone non lavorano e quindi la maggior parte dell’elettorato va ai seggi, si è conclusa con un’affluenza di circa il 40% per le Elezioni regionali in Puglia e i dati di oggi si sapranno quando gli exit poll saranno già pubblicati. Per il momento, le province con le percentuali più alte sono state la Bat, con il 42,61%, Lecce, 41,05% e Bari, 40,92%. Le altre tre non hanno superato la soglia del 40%: Brindisi ha un’affluenza del 38,70%, Taranto del 38,53% e Foggia del 36,54%. È possibile che questi dati restituiscano un’indicazione su quale candidato è in vantaggio per la presidenza della Regione? Una certezza, ormai consolidata, è che la sfida è a due: Michele Emiliano, presidente ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) La prima giornata di voto, quella più lunga, in cui le persone non lavorano e quindi la maggior parte dell’elettorato va ai seggi, si è conclusa con un’affluenza di circa il 40% per leine i dati di oggi si sapranno quando gli exit poll saranno già pubblicati. Per il momento, le province con le percentuali più alte sono state la Bat, con il 42,61%, Lecce, 41,05% e Bari, 40,92%. Le altre tre non hanno superato la soglia del 40%: Brindisi ha un’affluenza del 38,70%, Taranto del 38,53% e Foggia del 36,54%. È possibile che questi dati restituiscano un’indicazione su quale candidato è in vantaggio per la presidenza della Regione? Una certezza, ormai consolidata, è che la sfida è a due: Michele, presidente ...

