Elezioni regionali: Giani vince in Toscana. Emiliano in vantaggio in Puglia. Marche al centrodestra (Di lunedì 21 settembre 2020) Toscana al centrosinistra, Marche al centrodestra. Emiliano invantaggio in Puglia. Sono i primi dati che emergono dagli exit poll sulle regionali dopo la chiusura dei seggi. Intanto, in base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge il 68,1,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 31,9%

