Elezioni regionali | Francesco Acquaroli | ' Tanti marchigiani hanno votato per la prima volta il centrodestra'

(Di lunedì 21 settembre 2020) ' Siamo contenti per il lavoro svolto e che iabbiano dato fiducia al nostro progetto'. A 'Stasera Italia', il presidente della Regione Marche,, commenta il risultato ...

borghi_claudio : Ahh che meraviglia... le elezioni regionali erano solo elezioni regionali ma Zingaretti ha appena detto che alla lu… - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - TgrRaiPuglia : @micheleemiliano festeggia la riconferma alla guida della @RegionePuglia assieme a @F_Boccia e @Antonio_Decaro Emi… - sangimignanocom : ?? SPECIALE ELEZIONI 2020 ?? Elezioni Regionali TOSCANA - Risultati definitivi Comune di San Gimignano - 10 sezioni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali

Urne chiuse, primi exit pool: in Toscana secondo La 7 e Rai Eugenio Giani (centrosinistra) stacca di 3 punti percentuali Susanna Ceccardi (centrodestra). Attenzione, sono tendenze e non exit poll o pr ...Lo ha detto il sindaco di Imperia Claudio Scajola che dal suo ufficio a palazzo civico ha commentato lo scrutinio delle elezioni regionali che vedono l'ex ministro diretto interessato come capo della ...