Elezioni regionali 2020: risultati e proiezioni in diretta. Lo spoglio LIVE (Di lunedì 21 settembre 2020) PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTERSegui Termometro Politico su Google News 17.12 Referendum 2020: la mappa dell’affluenza (in corso di aggiornamento): interessante rilevare che il No è avanti in tutti i centri storici (“l’Italia delle Ztl”) delle maggiori città. 17.10 Le proiezioni finora disponibili si Swg-La7 e Rai-Opinio sulle regionali: 17.00: Elezioni regionali 2020: comincia la diretta TP! Elezioni regionali 2020: chiuse le urne alle ore 15, comincia lo spoglio dei voti sul taglio dei parlamentari. Terminato questo, si procederà al conteggio delle ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 21 settembre 2020) PER AGGIORNARE LAPREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTERSegui Termometro Politico su Google News 17.12 Referendum: la mappa dell’affluenza (in corso di aggiornamento): interessante rilevare che il No è avanti in tutti i centri storici (“l’Italia delle Ztl”) delle maggiori città. 17.10 Lefinora disponibili si Swg-La7 e Rai-Opinio sulle: 17.00:: comincia laTP!: chiuse le urne alle ore 15, comincia lodei voti sul taglio dei parlamentari. Terminato questo, si procederà al conteggio delle ...

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - Sinistrait_ : RT @La7tv: #elezioniregionali2020 Enrico Mentana ricorda commosso il giornalista Peppino Caldarola, scomparso oggi: 'Gli dedico questa tras… - Gianluc92556311 : RT @vitalbaa: Il risultato del Si al referendum è stato ottenuto grazie a persone - giornalisti, giuristi ecc. - che di certo non possono d… -