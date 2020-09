Elezioni Regionali 2020 Liguria: risultati (Di lunedì 21 settembre 2020) In questo articolo gli aggiornamenti in diretta sulle Elezioni politiche Regionali 2020 nella regione Liguria. I risultati in Liguria In base alle prime proiezioni di Swg per La7, alle Regionali in Liguria Giovanni Toti (centrodestra) raggiunge il 53,5%, Ferruccio Sansa (centrosinistra) il 39,5% e Aristide Massardo (Italia viva) il 3,6. Leggi anche –> Elezioni Regionali 2020: exit … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) In questo articolo gli aggiornamenti in diretta sullepolitichenella regione. IinIn base alle prime proiezioni di Swg per La7, alleinGiovanni Toti (centrodestra) raggiunge il 53,5%, Ferruccio Sansa (centrosinistra) il 39,5% e Aristide Massardo (Italia viva) il 3,6. Leggi anche –>: exit … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

