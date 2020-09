Elezioni, l'infettivologo Bassetti: «Il Covid non ferma il voto, catastrofisti zittiti dall'intelligenza degli italiani (Di lunedì 21 settembre 2020) Come sempre è senza peli sulla lingua. Il Covid non ha fermato la voglia di partecipazione al voto, «i catastrofisti sono stati zittiti dall'intelligenza degli italiani». Lo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 settembre 2020) Come sempre è senza peli sulla lingua. Ilnon hato la voglia di partecipazione al, «isono stati». Lo...

ParisiSonia : RT @ilmessaggeroit: Elezioni, l'infettivologo Bassetti: «Il Covid non ferma il voto, catastrofisti zittiti dall'intelligenza degli italiani… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Elezioni, l'infettivologo Bassetti: «Il Covid non ferma il voto, catastrofisti zittiti dall'intelligenza degli italiani… - Leghista_Off : RT @ilmessaggeroit: Elezioni, l'infettivologo Bassetti: «Il Covid non ferma il voto, catastrofisti zittiti dall'intelligenza degli italiani… - SusiTolin : RT @ilmessaggeroit: Elezioni, l'infettivologo Bassetti: «Il Covid non ferma il voto, catastrofisti zittiti dall'intelligenza degli italiani… - boettoisabella1 : RT @ilmessaggeroit: Elezioni, l'infettivologo Bassetti: «Il Covid non ferma il voto, catastrofisti zittiti dall'intelligenza degli italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni infettivologo Elezioni, l'infettivologo Bassetti: «Il Covid non ferma il voto, catastrofisti zittiti dall'intelligenza degli italiani Il Messaggero Elezioni, l'infettivologo Bassetti: «Il Covid non ferma il voto, catastrofisti zittiti dall'intelligenza degli italiani

Come sempre è senza peli sulla lingua. Il Covid non ha fermato la voglia di partecipazione al voto, «i catastrofisti sono stati zittiti dall'intelligenza degli italiani». Lo sottolinea Matteo Bassetti ...

Covid, Bassetti: "Virus non ferma elezioni, catastrofisti zittiti"

Il coronavirus non ha fermato la voglia di partecipazione al voto, "i catastrofisti sono stati zittiti dall'intelligenza degli italiani". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, il diretto ...

Elezioni, Galli: "Voterò con mascherina, mie critiche sui tempi"

E' un rischio, in tempi di Covid-19, andare ai seggi per esprimere la propria preferenza o per fare lo scrutatore? "Posso solo dire che io stesso andrò a votare, con la mascherina. E non ho mai detto ...

Come sempre è senza peli sulla lingua. Il Covid non ha fermato la voglia di partecipazione al voto, «i catastrofisti sono stati zittiti dall'intelligenza degli italiani». Lo sottolinea Matteo Bassetti ...Il coronavirus non ha fermato la voglia di partecipazione al voto, "i catastrofisti sono stati zittiti dall'intelligenza degli italiani". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, il diretto ...E' un rischio, in tempi di Covid-19, andare ai seggi per esprimere la propria preferenza o per fare lo scrutatore? "Posso solo dire che io stesso andrò a votare, con la mascherina. E non ho mai detto ...