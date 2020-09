Elezioni, l’appello dell’ANGI: “Imprese e Innovazione siano prioritari per il rilancio” (Di lunedì 21 settembre 2020) A valle del risultato delle Elezioni regionali, comunali e del referendum, arriva a gran voce l’appello dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento italiano su startup e Innovazione che, per voce del suo presidente Gabriele Ferrieri, sottolinea l’importanza per il rilancio economico e sociale, di dare priorità all’Innovazione tecnologica e digitale, sostenendo le imprese del territorio e l’occupazione giovanile come motore trainate della ripresa del comparto industriale. “Il nostro appello si rivolge ai nuovi organi eletti delle regioni e delle città che sono andate al voto, in cui vogliamo sottolineare come sia prioritario mettere al centro dell’agenda i giovani e l’Innovazione per una ripresa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) A valle del risultato delleregionali, comunali e del referendum, arriva a gran voce l’appello dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento italiano su startup eche, per voce del suo presidente Gabriele Ferrieri, sottolinea l’importanza per il rilancio economico e sociale, di dare priorità all’tecnologica e digitale, sostenendo le imprese del territorio e l’occupazione giovanile come motore trainate della ripresa del comparto industriale. “Il nostro appello si rivolge ai nuovi organi eletti delle regioni e delle città che sono andate al voto, in cui vogliamo sottolineare come siao mettere al centro dell’agenda i giovani e l’per una ripresa ...

