Elezioni, in Campania votano soltanto 48 detenuti: solo in 3 a Poggioreale

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I detenuti andati al voto per il Referendum e le Elezioni Regionali sono stati appena 48, numero decisamente inferiore rispetto ai votanti ristretti del 2018, contavano 120 detenuti al voto su un migliaio di detenuti aventi diritto: "Sono i detenuti che beneficiano della legge del 23 aprile 1976 che permette l'esercizio del diritto di voto da parte degli imputati di qualsiasi reato mediante la creazione di un'apposita sezione elettorale che all'interno dell'istituto raccoglie il voto dei detenuti aventi diritto e che hanno manifestato la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione", spiega il Garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Nelle Carceri di Bellizzi, Ariano, ...

