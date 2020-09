Elezioni e Referendum, risultati in diretta. Tutti gli speciali tv (Di lunedì 21 settembre 2020) Referendum ed Elezioni 2020 Italiani al voto con la mascherina: i seggi elettorali resteranno aperti fino alle 15 di oggi. Poi inizieranno le operazioni di spoglio con l’annesso racconto televisivo, che stavolta si preannuncia corposo. Le consultazioni in corso riguardano infatti il Referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, le Suppletive del Senato (2 collegi in Sardegna e 2 in Veneto), le Regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e le Amministrative in 962 Comuni. Tanta roba. La speciale programmazione tv dedicata alle votazioni inizierà nel primo pomeriggio odierno con una novità: all’ormai abituale maratona di Enrico Mentana si aggiungerà quella di Nicola Porro su Rete4. Elezioni e Referendum, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 settembre 2020)ed2020 Italiani al voto con la mascherina: i seggi elettorali resteranno aperti fino alle 15 di oggi. Poi inizieranno le operazioni di spoglio con l’annesso racconto televisivo, che stavolta si preannuncia corposo. Le consultazioni in corso riguardano infatti ilcostituzionale sulla riduzione dei parlamentari, le Suppletive del Senato (2 collegi in Sardegna e 2 in Veneto), le Regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e le Amministrative in 962 Comuni. Tanta roba. La speciale programmazione tv dedicata alle votazioni inizierà nel primo pomeriggio odierno con una novità: all’ormai abituale maratona di Enrico Mentana si aggiungerà quella di Nicola Porro su Rete4., ...

