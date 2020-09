Elezioni e referendum, dalle 14.45 la diretta “A voto Fatto”: per seguire tutti gli aggiornamenti con le analisi di Peter Gomez, inviati e ospiti (Di lunedì 21 settembre 2020) Un lungo pomeriggio elettorale, quello di lunedì 21 settembre, da seguire ora dopo ora con il direttore del FattoQuotidiano.it Peter Gomez e i numerosi colleghi e ospiti che lo affiancheranno dalle 14.45 fino alle 21. Sei appuntamenti, quasi senza soluzione di continuità, trasmessi in diretta sulle pagine social e sul sito de ilfattoquotidiano.it. Insieme a Gomez ci saranno firme del quotidiano, redattori e inviati del sito, blogger e alcuni ospiti politici e non. Le dirette saranno coordinate dalla redazione del sito, con gli interventi del caporedattore Diego Pretini, e con Martina Castigliani, Giuseppe Pipitone, Andrea Tundo e Marco Procopio. Si inizia alle 15 per un commento a caldo dopo la chiusura delle urne, per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Un lungo pomeriggio elettorale, quello di lunedì 21 settembre, daora dopo ora con il direttore del FattoQuotidiano.ite i numerosi colleghi eche lo affiancheranno14.45 fino alle 21. Sei appuntamenti, quasi senza soluzione di continuità, trasmessi insulle pagine social e sul sito de ilfattoquotidiano.it. Insieme aci saranno firme del quotidiano, redattori edel sito, blogger e alcunipolitici e non. Le dirette saranno coordinate dalla redazione del sito, con gli interventi del caporedattore Diego Pretini, e con Martina Castigliani, Giuseppe Pipitone, Andrea Tundo e Marco Procopio. Si inizia alle 15 per un commento a caldo dopo la chiusura delle urne, per le ...

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - Viminale : #Affluenza ai #seggi a portata di click: prossime rilevazioni oggi ore 19 e 23. Consultale in tempo reale su… - FilippoCarmigna : Elezioni, via alla seconda giornata: si vota dalle 7 alle 15 per referendum, amministrative, regionali e suppletive… -