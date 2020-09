Elezioni e Referendum 2020, risultati in diretta: vince il Sì con il 69%. Toscana e la Puglia restano a sinistra: vittorie di Giani ed Emiliano. Marche a destra. Plebisciti per Zaia e De Luca, Toti si tiene la Liguria (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel giorno della conferma al taglio dei parlamentari deciso dai cittadini con quasi oltre il 69,5% dei consensi al Referendum, le Regionali certificano la tenuta del centrosinistra. In primis in Toscana, con la vittoria di Eugenio Giani che ha sconfitto la leghista Susanna Ceccardi con oltre il 45% delle preferenze. Ma non solo: Michele Emiliano, che correva senza il sostegno di Italia Viva e M5s, ha battuto Raffaele Fitto, candidato unitario del centrodestra, con circa 8 punti percentuali di distacco. La riconferma del governatore pugliese è una delle quattro sentenziate dalle urne: plebiscitari i bis di vincenzo De Luca e Luca Zaia in Campania e Veneto, netta la vittoria di Giovanni Toti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel giorno della conferma al taglio dei parlamentari deciso dai cittadini con quasi oltre il 69,5% dei consensi al, le Regionali certificano la tenuta del centro. In primis in, con la vittoria di Eugenioche ha sconfitto la leghista Susanna Ceccardi con oltre il 45% delle preferenze. Ma non solo: Michele, che correva senza il sostegno di Italia Viva e M5s, ha battuto Raffaele Fitto, candidato unitario del centro, con circa 8 punti percentuali di distacco. La riconferma del governatore pugliese è una delle quattro sentenziate dalle urne: plebiscitari i bis dinzo Dein Campania e Veneto, netta la vittoria di Giovanniin ...

lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Come seguire le #elezioni e il #referendum? Alle 15:00, alla chiusura dei seggi, ci saranno: ?? I nostri instant… - aspettaaspetta : RT @adolfo_urso: Il Si al #referendum apre la strada alle #elezioni anticipate perchè l’attuale #Parlamento è di fatto delegittimato, non p… - PaoloTroia1986 : RT @La7tv: #ottoemezzo Secondo @alesallusti questo parlamento non vuole andare a nuove #elezioni: 'Se i deputati fossero tacchini allora sì… -