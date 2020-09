Elezioni e Referendum 2020 | risultati in diretta Proiezioni | SI' 66 | 7 NO 33 | 3% Exit Poll Toscana | 44 | 547 | 5% Giani | 4044 Ceccardi

Secondo la seconda proiezione di Opinio Italia (Rai) il Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari ottiene il 66,7% dei consensi contro il 33,3 per cento del No. Per quanto riguarda gli exit poll delle Regioni: in Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è dato tra il 44,5 e il 47,5 per cento contro il 40-44 della leghista Susanna Ceccardi. In Puglia si profila un testa a testa tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto (39-40 per cento). In Campania in testa Vincenzo De Luca, (54-58%), mentre in Veneto Luca Zaia (72-76).





I risultati – Il 20-21 settembre gli aventi diritto sono stati chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e per rinnovare giunte e consigli di 7 Regioni e 957 Comuni. I primi exit poll – cioè i sondaggi all’uscita dai seggi – sono stati diffusi su Sky (Quorum/YouTrend), Mediaset (Tecnè) e Rai (consorzio Opinio) alle 15, alla chiusura delle urne. Poi cominceranno le proiezioni (cioè elaborazione di dati reali sulle schede già scrutinate) che saranno annunciate con scadenze diverse su La7 (Swg) e Rai (Opinio). Il primo appuntamento sarà alle 15,30, il secondo alle 16,30 e poi a intervalli diversi nel corso della giornata. Lo scrutinio delle Comunali sarà martedì e le proiezioni sui risultati cominceranno alle 9. Fa eccezione la Valle d’Aosta: lo scrutinio delle Regionali è in programma martedì, mentre quello delle Comunali mercoledì. La Val d’Aosta ha anche un sistema elettorale diverso dalle altre 6 Re