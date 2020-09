Elezioni, Bassetti: «Catastrofisti zittiti, gli italiani non sono un popolo bue. Il Covid non ferma il voto» (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni, Bassetti all’attacco. Il coronavirus non ha fermato la voglia di partecipazione al voto. «L’intelligenza degli italiani ha zittito i Catastrofisti». sottolinea all’Adnkronos Salute l’infettivologo. È il nuovo affondo che arriva dal direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Elezioni, Bassetti: «Qualcuno diceva di chiudere tutto…» «Qualcuno diceva che non si doveva tornare a scuola, che non si doveva votare, che doveva rimanere tutto chiuso. E che saremmo tutti morti di Covid-19», rimarca Bassetti. «Nella realtà la scuola ha ripreso grazie alle misure messe in pratica. E il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020)all’attacco. Il coronavirus non hato la voglia di partecipazione al. «L’intelligenza degliha zittito i». sottolinea all’Adnkronos Salute l’infettivologo. È il nuovo affondo che arriva dal direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.: «Qualcuno diceva di chiudere tutto…» «Qualcuno diceva che non si doveva tornare a scuola, che non si doveva votare, che doveva rimanere tutto chiuso. E che saremmo tutti morti di-19», rimarca. «Nella realtà la scuola ha ripreso grazie alle misure messe in pratica. E il ...

