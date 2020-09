Elezioni | a Napoli affluenza del 40 | 61% per le Regionali e del 48 | 74% per il Referendum

(Di lunedì 21 settembre 2020) Al’nelle 884 sezioni si attesta al 46,10% per le. Nel 2015 la percentuale si era fermata al 40,61%. Per quanto riguarda, invece, il’finale è di 48,74%; nel dicembre 2016, in occasione delcostituzionale, la percentuale fu del 53,87%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

PsicheMKD : RT @Gesefi_onlus_it: #Brogli Schede timbrate sono state trovate nascoste in un cassetto a Procida, in provincia di Napoli. Le operazioni so… - serenel14278447 : Elezioni regionali Campania, gli exit poll: Vincenzo De Luca vince col 52-56 % - iosolamente60 : Elezioni regionali Campania, gli exit poll: Vincenzo De Luca vince col 52-56 % - JokerJouer70 : RIASSUMO QUANTO EMERGE DALLE SOLITE ELEZIONI : FORZA ROMA/NAPOLI/JUVE/INTER.... SOLITI TIFOSOTTI ACEFALI E DEMENTI.… - rep_napoli : Elezioni regionali Campania, gli exit poll: Vincenzo De Luca vince col 52-56 % [di ROBERTO FUCCILLO] [aggiornamento… -

Napoli – Oltre 5 milioni i cittadini campani chiamati alle urne per l’elezione del nuovo presidente della Regione e dei componenti del prossimo Consiglio regionale. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di ogg ..."Cari campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l'unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazion ...ma certo la sua vittoria non rafforza di per sè il governo giallo-rosso Concerto neomelodico improvvisato interrotto a Napoli. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, in serata, su ...