ilNotiziarioInd : Elezioni a Bollate e Baranzate: affluenze al 60%. Domani i risultati e l'incognita ballottaggio… - mikytooday1 : @AlbertoLetizia2 Vedrai che sarai contento! Ora forza con il taglio stipendio e elezioni con Le preferenze!sono sta… - GianPieroReFerr : Onestàhhhh! Elezioni comunali, caos a Bollate: candidato e presidente di seggio - qn_giorno : #Milano #Elezioni comunali, caos a #Bollate: candidato e presidente di seggio - NSammaritano : -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Bollate

Il Notiziario

Si chiudono alle 15 di lunedì 21 settembre le urne per eleggere i nuovi sindaci in 11 comuni del novarese e del Vco. Sono cinque i comuni del Vco interessati dal voto: Stresa, Baveno, Belgirate, Borgo ...Bollate (Milano), 21 settembre 2020 - Candidato alla carica di consigliere comunale nella lista Bollatesi in Movimento e presidente di seggio. È stato scoperto, segnalato alle autorità competenti e ri ...Alle 15 di oggi, alla chiusura dei seggi, l'affluenza a Milano e provincia è stata del 51,75 per cento, in tutta la Lombardia il 51,7 per cento. Chiusi i seggi per il referendum sul taglio dei parlame ...