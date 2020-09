Elezioni a Bergamo, 37 Mila Cittadini Votano al Museo e nei Centri per Anziani (Di lunedì 21 settembre 2020) I seggi elettorali sono stati tolti da 12 scuole per evitare che gli studenti saltino importanti ore di lezione. Accade a Bergamo. Circa 37 Mila Cittadini possono votare al Museo di scienze naturali, nei Centri per Anziani o a palazzo Frizzoni. “Sarebbe stato assurdo chiudere le scuole a pochi giorni dalla riapertura” afferma l’assessore all’innovazione Lorenzo … Leggi su youreduaction (Di lunedì 21 settembre 2020) I seggi elettorali sono stati tolti da 12 scuole per evitare che gli studenti saltino importanti ore di lezione. Accade a. Circa 37possono votare aldi scienze naturali, neipero a palazzo Frizzoni. “Sarebbe stato assurdo chiudere le scuole a pochi giorni dalla riapertura” afferma l’assessore all’innovazione Lorenzo …

Si sono chiusi alle 15 di lunedì 21 settembre i seggi per il voto del referendum e delle elezioni regionali e amministrative. In attesa del dato dell’affluenza i primi exit-poll che danno avanti il Sì ...

ELEZIONI REGIONALI 2020/ Dalla manovra al Mes, ecco il vero “voto” su M5s-Pd

ELEZIONI REGIONALI 2020: COSA CAMBIA COL VOTO? Comunque vada, sarà un successo. Lo diceva Piero Chiambretti, lo ripete fra sé e sé in queste ore Giuseppe Conte. Ha fatto di tutto il premier per allont ...

Per 37mila cittadini bergamaschi si vota al museo di scienze naturali, centri per anziani o palazzo Frizzoni. I seggi sono stati tolti da 12 scuole e così per 3000 stuenti non si interrompono le lezio ...

