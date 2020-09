Elezioni 2020 in Campania: lo spoglio e i risultati/La diretta (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni 2020: Uscar e Protezione Civile di Salerno raccolgono le schede di 17 votanti in quarantena 20 settembre 2020 Elezioni 2020, seggi aperti dalle 7 alle 15: la diretta dello spoglio 21 ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 21 settembre 2020): Uscar e Protezione Civile di Salerno raccolgono le schede di 17 votanti in quarantena 20 settembre, seggi aperti dalle 7 alle 15: ladello21 ...

SkyTG24 : Elezioni, matite cancellabili: chiesta verifica nei seggi della provincia di Lecco - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - espressonline : Salvini perde, Renzi crolla e anche i Cinque stelle non si sentono tanto bene. Di @susannaturco - radiosilvana : RT @MonEleonora: Riuscire a perdere senza avversari, con il 49% del quorum, ha qualcosa di meravigliosamente karmico. È avvenuto in provin… - mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui elezioni regionali 2020. Il Viminale da i dati di Veneto, Liguria, Campania e Puglia, perché le elezioni le gestis… -