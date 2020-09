Elezioni 2020, in Campania alle regionali al voto il 54,43% (Di lunedì 21 settembre 2020) NAPOLI – L’emergenza coronavirus sembra non aver influito sul dato relativo all’affluenza alle urne in Campania. Alle 15, orario di chiusura dei seggi, hanno votato il 54,43% degli elettori per le regionali, il 61,28% per il referendum e il 70,21% per le elezioni comunali. Non si e’ verificato, quindi, il temuto boom di astensionisti, ma si registrano percentuali molto vicine a quelle rilevate alle tornate elettorali degli anni passati e il dato e’ sostanzialmente in linea con quello nazionale. Alle regionali del 2015 l’affluenza era stata del 51,9%, mentre al referendum del 2016 era stata pari al 58,8 per cento. In entrambe le sfide le urne erano state aperte per una sola giornata, mentre le elezioni del 2020 si sono svolte nell’arco di due giornate. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) NAPOLI – L’emergenza coronavirus sembra non aver influito sul dato relativo all’affluenza alle urne in Campania. Alle 15, orario di chiusura dei seggi, hanno votato il 54,43% degli elettori per le regionali, il 61,28% per il referendum e il 70,21% per le elezioni comunali. Non si e’ verificato, quindi, il temuto boom di astensionisti, ma si registrano percentuali molto vicine a quelle rilevate alle tornate elettorali degli anni passati e il dato e’ sostanzialmente in linea con quello nazionale. Alle regionali del 2015 l’affluenza era stata del 51,9%, mentre al referendum del 2016 era stata pari al 58,8 per cento. In entrambe le sfide le urne erano state aperte per una sola giornata, mentre le elezioni del 2020 si sono svolte nell’arco di due giornate.

SkyTG24 : Elezioni, matite cancellabili: chiesta verifica nei seggi della provincia di Lecco - Adnkronos : Elezioni, Sileri: 'Non ci sono rischi sanitari, andate a votare' - repubblica : ??#Exitpoll #ReferendumCostituzionale #TaglioDeiParlamentari il Sì al 60-64% il No al 36-40% - Rivierapress24 : Elezioni e Referendum ecco l’affluenza definitiva in provincia di imperia - ironic_eddytav1 : RT @repubblica: ??#ReferendumCostituzionale #TaglioDeiParlamentari seconda proiezione: 66,7% per il Si'; 33,3% per il NO -