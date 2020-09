Elettore si sente male, panico nel seggio: scatta protocollo anti-covid (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Si era recato in istituto per votare, quando si è sentito male all’improvviso. Momenti di panico quelli vissuti a Boscoreale, dove nella sezione 16 del quartiere Piano Napoli è scattato il protocollo anti-covid per soccorrere l’Elettore che, subito dopo essersi recato in aula per dare il suo voto, è stato vittima di un malore. Il seggio è rimasto chiuse per tre ore ed è tornato attivo soltanto alle ore 12, al termine della sanificazione effettuata all’interno dell’aula della sezione di via Settetermini, secondo quanto prescritto dalle disposizioni nazionali di sicurezza in materia di prevenzione della diffusione del contagio da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Si era recato in istituto per votare, quando si è sentitoall’improvviso. Momenti diquelli vissuti a Boscoreale, dove nella sezione 16 del quartiere Piano Napoli èto ilper soccorrere l’che, subito dopo essersi recato in aula per dare il suo voto, è stato vittima di un malore. Ilè rimasto chiuse per tre ore ed è tornato attivo soltanto alle ore 12, al termine della sanificazione effettuata all’interno dell’aula della sezione di via Settetermini, secondo quanto prescritto dalle disposizioni nazionali di sicurezza in materia di prevenzione della diffusione del contagio da ...

Notiziedi_it : Boscoreale, elettore si sente male in un seggio: scatta il protocollo anti-Covid - rep_napoli : Boscoreale, elettore si sente male in un seggio: scatta il protocollo anti-Covid [di MAURO DE RISO] [aggiornamento… - FabioQuellaltro : @matteozenatti @jacopogiliberto Se non esprimi una preferenza col tuo voto accetti quello che altri scelgono al pos… - MauroGiovannin6 : RT @Marian5711: @AntonelloAnto67 @CarloCalenda Cosa c'entra un elettore con le telefonate al candidato, dopo il voto. O è una balla per far… - Marian5711 : @AntonelloAnto67 @CarloCalenda Cosa c'entra un elettore con le telefonate al candidato, dopo il voto. O è una balla… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettore sente Boscoreale, elettore si sente male in un seggio: scatta il protocollo anti-Covid La Repubblica Elezioni e Zingaretti: siamo molto soddisfatti

di cui il PD sente da sempre il bisogno. Annuncia poi quello che molti votanti del “Sì” speravano da tempo:si sta per aprire una stagione di riforme, che insieme agli alleati andrà avanti molto ...

Mazzata di Renzi al PD in Toscana

Se le cose non fossero già difficili per evitare che la regione" più bella del mondo" finisca nelle mani del duo Salvini - Meloni, by interfaccia Susanna Ceccardi ( Lega), a dare il colpo mortale ci h ...

Ceccanti(Pd): importante il successo del sì riformista

Roma, 21 set. (askanews) - E' "importante" la vittoria del "sì riformista" al referendum. Lo dice Stefano Ceccanti del Pd. "I prima dati reali evidenziano l'ottima risposta, in media nazionale, col Sì ...

di cui il PD sente da sempre il bisogno. Annuncia poi quello che molti votanti del “Sì” speravano da tempo:si sta per aprire una stagione di riforme, che insieme agli alleati andrà avanti molto ...Se le cose non fossero già difficili per evitare che la regione" più bella del mondo" finisca nelle mani del duo Salvini - Meloni, by interfaccia Susanna Ceccardi ( Lega), a dare il colpo mortale ci h ...Roma, 21 set. (askanews) - E' "importante" la vittoria del "sì riformista" al referendum. Lo dice Stefano Ceccanti del Pd. "I prima dati reali evidenziano l'ottima risposta, in media nazionale, col Sì ...