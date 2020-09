Election day ai tempi del coronavirus, si vota fino alle 15. Affluenza per il referendum al 40% (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Italiani al voto fino alle 15 oggi per questo Election day (di due giorni) che include referendum costituzionale, le elezioni suppletive del Senato, le regionali (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Valle d’Aosta) e le amministrative. E’ la prima tornata elettorale dopo il lockdown e con le misure anti-coronavirus ancora in vigore. Un appuntamento elettorale importantissimo, che potrebbe avere ripercussioni anche sulla tenuta del governo. In caso di netta vittoria del centrodestra alle regionali o addirittura di una imprevedibile affermazione del no al referendum tanto voluto dai 5 Stelle, infatti, l’esecutivo giallofucsia avrebbe le ore contate. Ieri alle 23 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Italiani al voto15 oggi per questoday (di due giorni) che includecostituzionale, le elezioni suppletive del Senato, le regionali (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Vd’Aosta) e le amministrative. E’ la prima tornata elettorale dopo il lockdown e con le misure anti-ancora in vigore. Un appuntamento elettorale importantissimo, che potrebbe avere ripercussioni anche sulla tenuta del governo. In caso di netta vittoria del centrodestraregionali o addirittura di una imprevedibile affermazione del no altanto voluto dai 5 Stelle, infatti, l’esecutivo giallofucsia avrebbe le ore contate. Ieri23 ...

