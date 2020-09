Edificio di tre piani crolla: finora 10 morti e 25 dispersi. Soccorritori al lavoro per cercare superstiti (Di lunedì 21 settembre 2020) Una tragedia dalle proporzioni incredibili ha sconvolto l’India. Un Edificio residenziale che conta tre piani è infatti crollato improvvisamente a Bhiwandi, alla periferia di Mumbai. Secondo un primo bilancio fornito dalle autorità preposte, i morti sarebbero almeno 10. In totale, le persone rimaste seppellite sotto le macerie sarebbero 25, stando alle prime informazioni. I Soccorritori, giunti in 40, si sono immediatamente messi al lavoro per recuperare la gente e salvare più vite possibili. 11 i superstiti della tragedia, che sono stati trovati anche grazie al supporto dei cani addestrati. Il dramma si è verificato precisamente alle ore 3.40 di oggi, 21 settembre. I residenti dell’Edificio stavano dormendo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Una tragedia dalle proporzioni incredibili ha sconvolto l’India. Unresidenziale che conta treè infattito improvvisamente a Bhiwandi, alla periferia di Mumbai. Secondo un primo bilancio fornito dalle autorità preposte, isarebbero almeno 10. In totale, le persone rimaste seppellite sotto le macerie sarebbero 25, stando alle prime informazioni. I, giunti in 40, si sono immediatamente messi alper recuperare la gente e salvare più vite possibili. 11 idella tragedia, che sono stati trovati anche grazie al supporto dei cani addestrati. Il dramma si è verificato precisamente alle ore 3.40 di oggi, 21 settembre. I residenti dell’stavano dormendo, ...

