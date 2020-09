EatPrato Walking 2020 | percorsi gastronomici tra arte e paesaggio

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'EatPrato diventa itinerante e vara l'edizione 'Walking 2020': formula open con appunta… - NotiziediPrato : EatPrato diventa itinerante e vara l'edizione 'Walking 2020': formula open con appuntamenti ogni weekend [… - pressitalia : #pressitalia #prato #eatpratowalking #passeggiatedelgusto #viadellalana #viadellaseta #viamedicea eatPRATO Walking… - MattBiff : RT @DanySantini78: #Prato #Toscana EatPrato Walking: la nuova formula di EatPrato - DanySantini78 : #Prato #Toscana EatPrato Walking: la nuova formula di EatPrato -

Ultime Notizie dalla rete : EatPrato Walking

Agenzia ANSA

Partita sabato 19 settembre e in programma tutti i weekend, sabato e domenica, fino al 31 ottobre, “eatPrato Walking 2020” è la manifestazione gastronomica che propone accanto alle degustazioni visite ...Per rispettare le regole anti-Covid la manifestazione è diluita in molti weekend con degustazioni, passeggiate e un ricchissimo programma PRATO Un’edizione speciale per EatPrato 2020, un appuntamento ...- Sono il gusto e l'enogastronomia, fusi con il tessuto urbano ed extraurbano, il filo conduttore di "eatPrato Walking 2020", manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei pro ...