“È successo in quel periodo” Alessia Marcuzzi | dopo le voci su Stefano De Martino parla della crisi col marito

(Di lunedì 21 settembre 2020)mesi di chiacchiere,e verità reali o presunterompe il silenzio intorno alla presunta love story conDeche, come effetto primario, avrebbe avuto la rottura tra il ballerino e la moglie Belen Rodriguez.lo ha fatto a Verissimo dove ha confessato per la prima volta che lacon il, Paolo Calabresi Marconi, c’è stata.pure del presunto flirt conDe. “Abbiamo avuto il nostro momento difficile durante la quarantena – rivela la Pinella – Abbiamo passato attimi un po’ particolari. Nulla di eclatante, però. Paolo è andato a ...

ViloAngela : @del_cobra @Spettegulesss1 @GrandeFratello @FinallyMario @MediasetPlay @alfosignorini @EliaAntonella @pupoghinazzi… - causewemadeit : quando è venuto quel tipo turco è successo un macello - _xudo_ : @homexhar @_HugMeOlaf_94 APPUNTO. lo incontrai il giorno dopo che successe quel fatto quando ancora non lo conoscev… - ilee_17 : @imprendigitale Mi è successo una sola volta ed è stato orribile, quel poraccio l'ho pure trattato male se ci penso.. - lexie_papergirl : HARRY A NAPOLI SOS RIPETO HARRY A NAPOLI OOOH Mi sento nostalgica fosse successo qualche anno fa avrei pianto dall… -

Ultime Notizie dalla rete : successo quel

La Repubblica

Per Xiaomi il Zhongguancun Forum 2020 ha rappresentato l'occasione perfetta per fare un breve riassunto dei suoi primi 10 anni di vita. É stato il CEO Lei Jun a parlare al pubblico, raccontando le ori ...Saranno pure considerati il futuro perché ecologici, economici e poco ingombranti. Ma a Roma sono pericolosissimi. E anche se la nuova legge gli permette di circolare su tutte le strade, non più solta ...La tv al centro con le storie intorno. Il fenomeno non è nuovo, ma lo storytelling — l’arte del raccontare storie impiegata come strategia di comunicazione persuasiva — è il modo in cui la televisione ...