È stato spedito un pacco contenente una sostanza tossica a Donald Trump. Arrestata una donna (Di lunedì 21 settembre 2020) Sabato 19 settembre le forze di sicurezza statunitensi hanno intercettato un pacco contenente ricina, una sostanza tossica resa "famosa" dalla popolare serie tv Breaking Bad, indirizzato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa mattina è stata Arrestata una donna nello stato di New York che tentava di entrare negli Stati Uniti dal Canada. È sospettata di essere stata lei a inviare il plico con la ricina. Al momento dell'arresto la donna era in possesso di un'arma. Secondo la Cnn, l'emittente che ha riportato la notizia, il pacco sarebbe partito dal Quebec. L'Fbi e i servizi segreti stanno indagando sulla vicenda.

