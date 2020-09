È della provincia di Napoli il primo sindaco d’Italia eletto (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – È diventato ufficialmente sindaco di San Gennaro Vesuviano Antonio Russo, l’unico candidato in carica. La sua vittoria è stata singolare. Infatti, unico candidato alla carica di primo cittadino di San Gennaro Vesuviano, era solo in attesa che il dato dell’affluenza raggiungesse il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Traguardo sfiorato ieri sera, con l’affluenza che, alla chiusura dei seggi, era al 49,40%, cioè appena 55 votanti in meno dei 4.453 necessari per raggiungere il quorum. Un numero che è stato raggiunto già in mattinata, fa sapere la lista “Obiettivo San Gennaro” a sostegno del candidato Antonio Russo, secondo cui nelle 11 sezioni elettorali del comune si è ormai raggiunta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – È diventato ufficialmentedi San Gennaro Vesuviano Antonio Russo, l’unico candidato in carica. La sua vittoria è stata singolare. Infatti, unico candidato alla carica dicittadino di San Gennaro Vesuviano, era solo in attesa che il dato dell’affluenza raggiungesse il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Traguardo sfiorato ieri sera, con l’affluenza che, alla chiusura dei seggi, era al 49,40%, cioè appena 55 votanti in meno dei 4.453 necessari per raggiungere il quorum. Un numero che è stato raggiunto già in mattinata, fa sapere la lista “Obiettivo San Gennaro” a sostegno del candidato Antonio Russo, secondo cui nelle 11 sezionirali del comune si è ormai raggiunta ...

Ultime Notizie dalla rete : della provincia Verifica della Provincia «L’asfalto è regolare» L'Arena Coronavirus: sindaco di Vecchiano positivo alunno in una elementare

Lo ha annunciato ieri sera attraverso la sua pagina facebook, il sindaco Massimiliano Angori, che è anche presidente della Provincia di Pisa. "Abbiamo avuto la notizia di un caso di positività ...

Referendum, il Covid non ferma l'election day: ieri affluenza al 40%, oggi si vota fino alle 15

Nonostante l'allarme Coronavirus, l'impegno con le urne è stato mantenuto. Anche se c'è stato da sudare - in alcuni casi tutta la notte - negli uffici comunali per tappare i buchi causati dalla 'fuga' ...

Calcio, Italia-Olanda valida per la Nations league si giocherà a Bergamo: l’omaggio della Figc

La Nazionale di calcio torna a Bergamo a 14 anni di distanza dall'ultima partita per omaggiare una delle città e delle province più colpite dalla pandemia di Coronavirus. L'occasione sarà la partita t ...

