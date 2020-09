“È Al Bano che le dà da mangiare”, Jasmine Carrisi sotto accusa per le sue parole (Di lunedì 21 settembre 2020) Jasmine Carrisi è finita sotto l’occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni sulla musica del padre che non sono piaciute al direttore di Novella 2000. Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)Sembra che il direttore di Novella 2000 non abbia apprezzato le parole della giovane figlia di Al Bano, Jasmine. La ragazza questa estate ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con il suo brano Ego. Pare che il singolo sia molto piaciuto ai suoi follower che l’hanno premiata con tantissime visualizzazioni sui social. Certo a darle una mano anche mamma Lecciso e papà Al Bano, che pur non condividendo a pieno lo stile in cui si è lanciata ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020)è finital’occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni sulla musica del padre che non sono piaciute al direttore di Novella 2000.(fonte foto: Instagram, @)Sembra che il direttore di Novella 2000 non abbia apprezzato ledella giovane figlia di Al. La ragazza questa estate ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con il suo brano Ego. Pare che il singolo sia molto piaciuto ai suoi follower che l’hanno premiata con tantissime visualizzazioni sui social. Certo a darle una mano anche mamma Lecciso e papà Al, che pur non condividendo a pieno lo stile in cui si è lanciata ...

FatalError___ : @zeropregi @prestigioso2 @sardella_luca Al Bano quello che con 1470 Euro al mese di pensione non avrebbe neanche da… - grazia_natola : RT @GPS_SPINATO: - Nonna, dice Al Bano che con la pensione non riesce nemmeno a pagare il caffè agli amici... - Ha provato in Portogallo? - AngeliqueNL : RT @RosetoVirtualCo: ?? Ci siano lasciati al Castello Federiciano con Ronn Moss e ci siamo ritrovati con il grande ???? Al Bano Carrisi. ????… - RosetoVirtualCo : ?? Ci siano lasciati al Castello Federiciano con Ronn Moss e ci siamo ritrovati con il grande ???? Al Bano Carrisi.… - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: - Nonna, dice Al Bano che con la pensione non riesce nemmeno a pagare il caffè agli amici... - Ha provato in Portogallo? -

Ultime Notizie dalla rete : Bano che Jasmine Carrisi, Roberto Alessi confessa: “E’ Al Bano che le dà da vivere” Lanostratv Jasmine Carrisi, avete mai visto la sua stanzetta? Stupenda ed enorme!

Bellissima e personalizzata in base al suo stile: la stanzetta di Jasmine Carrisi è davvero stupenda, un sogno per tutte le sue coetanee. La figlia più piccola di Al Bano, Jasmine Carrisi, è molto coc ...

Caccuri 2020, la terza giornata: si assegna il premio per la poesia dialettale

Si chiuderà all’insegna della musica la terza giornata del Premio letterario Caccuri 2020. E se ieri, ad esibirsi nel borgo medievale crotonese è stato Al Bano, questa sera sarà la volta dei ritmi tra ...

Rinunce e nuove nomine: i presidenti di seggio nelle 86 sezioni pisane

Ecco i presidenti di seggio impegnati nelle 86 sezioni cittadine: 1 Massimo Donati, 2 Nectarios Garzella, 3 Evelyn Daiana Alvarez, 4 Enrico Anichini, 5 Giovanna Quinzi, 6 Sandro Francesconi, 7 Giusepp ...

Bellissima e personalizzata in base al suo stile: la stanzetta di Jasmine Carrisi è davvero stupenda, un sogno per tutte le sue coetanee. La figlia più piccola di Al Bano, Jasmine Carrisi, è molto coc ...Si chiuderà all’insegna della musica la terza giornata del Premio letterario Caccuri 2020. E se ieri, ad esibirsi nel borgo medievale crotonese è stato Al Bano, questa sera sarà la volta dei ritmi tra ...Ecco i presidenti di seggio impegnati nelle 86 sezioni cittadine: 1 Massimo Donati, 2 Nectarios Garzella, 3 Evelyn Daiana Alvarez, 4 Enrico Anichini, 5 Giovanna Quinzi, 6 Sandro Francesconi, 7 Giusepp ...