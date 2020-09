Dzeko, Milik e Morata (non Giroud o Cavani): ecco cosa scrivevamo il 9 settembre. Alvaro è in arrivo (Di lunedì 21 settembre 2020) Alvaro Morata è in arrivo, stasera a Torino, visite programmate per domani. Adesso vedremo cosa accadrà sul fronte Dzeko-Milik, gli allarmismi di sabato erano fuori luogo e lo ribadiamo. Siccome parliamo con il senno del prima e non del poi, quanto accaduto dopo (con Milik che aveva fatto una prima parte di visite con la Roma) rientra nella logica della cosa. Lo diciamo a beneficio di chi fa ironia via satellite, l’eterno secondo made in Umbria che deve ancora portare una notizia. Anche perché, sia chiaro, noi mai abbiamo accostato Giroud alla Juve (eppure era lui “pronto a firmare in caso di naufragio dell’operazione Dzeko”, diceva l’eterno secondo), neanche Lacazette ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020)è in, stasera a Torino, visite programmate per domani. Adesso vedremoaccadrà sul fronte, gli allarmismi di sabato erano fuori luogo e lo ribadiamo. Siccome parliamo con il senno del prima e non del poi, quanto accaduto dopo (conche aveva fatto una prima parte di visite con la Roma) rientra nella logica della. Lo diciamo a beneficio di chi fa ironia via satellite, l’eterno secondo made in Umbria che deve ancora portare una notizia. Anche perché, sia chiaro, noi mai abbiamo accostatoalla Juve (eppure era lui “pronto a firmare in caso di naufragio dell’operazione”, diceva l’eterno secondo), neanche Lacazette ...

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - BlackEagle1967 : @RobertoRenga A me non convince così. E se la Juve prendesse anche Milik? Non credo che si riuscita a concretizzare… - newsdasporto : L'operazione Morata alla Juve blocca il valzer Milik-Dzeko con il secondo che tutto sommato resterebbe tranquillame… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Milik LIVE DZEKO-MILIK - La Juventus chiude per Morata. Nuovo vertice tra l'agente di Milik e il Napoli alle... Voce Giallo Rossa Dzeko aspetta impaziente, Milik fa il duro: è la settimana decisiva per l’affare?

Ci vuole tanta pazienza per sbrogliare la matassa Milik-Dzeko. La Juve aspetta senza scomporsi (come hanno testimoniato le parole di ieri di Paratici) e spera che tra oggi e domani Roma e Napoli risol ...

Attaccante Juventus, ci siamo: stasera sarà già a Torino

Alvaro Morata torna alla Juventus, quattro anni dopo il suo addio. La dirigenza bianconera, stufa del tira e molla nell’affare Milik alla Roma e Dzeko in bianconero, ha accelerato per il prestito con ...

Morata alla Juve, quale futuro per Dzeko e Milik? Gli scenari

Alvaro Morata domani sarà un nuovo giocatore della Juventus mandando in fumo il giro di attaccanti con Dzeko e Milik Alvaro Morata sarà il nuovo numero 9 della Juventus. L’accordo con l’Atletico ...

Ci vuole tanta pazienza per sbrogliare la matassa Milik-Dzeko. La Juve aspetta senza scomporsi (come hanno testimoniato le parole di ieri di Paratici) e spera che tra oggi e domani Roma e Napoli risol ...Alvaro Morata torna alla Juventus, quattro anni dopo il suo addio. La dirigenza bianconera, stufa del tira e molla nell’affare Milik alla Roma e Dzeko in bianconero, ha accelerato per il prestito con ...Alvaro Morata domani sarà un nuovo giocatore della Juventus mandando in fumo il giro di attaccanti con Dzeko e Milik Alvaro Morata sarà il nuovo numero 9 della Juventus. L’accordo con l’Atletico ...