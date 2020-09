Dzeko Juventus, oggi la fumata bianca: sale il prezzo, ecco quanto costerà! (Di lunedì 21 settembre 2020) Dzeko Juventus- Ormai ci siamo. Edin Dzeko si prepara a vestire la maglia bianconera. Attesa la definitiva fumata bianca nel corso delle prossime ore. Si attende solamente il via libera di Milik alla Roma. Dzeko arriverà a Torino per ricoprire il ruolo di centravanti, pedina ideale per Ronaldo e Dybala e fortemente voluto da Andrea Pirlo. Grinta, temperamento ed esperienza. Dzeko Juventus, 17 milioni di euro il costo del cartellino Per aggiudicarsi l’attaccante bosniaco, la Juventus verserà circa 17 milioni di euro nelle casse giallorosse, cifra decisamente rilevante per un attaccante di 34 anni, classe 1986. Leggi anche: Pagelle Juventus Sampdoria, stupisce McKennie: CR7 sempre ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020)- Ormai ci siamo. Edinsi prepara a vestire la maglia bianconera. Attesa la definitivanel corso delle prossime ore. Si attende solamente il via libera di Milik alla Roma.arriverà a Torino per ricoprire il ruolo di centravanti, pedina ideale per Ronaldo e Dybala e fortemente voluto da Andrea Pirlo. Grinta, temperamento ed esperienza., 17 milioni di euro il costo del cartellino Per aggiudicarsi l’attaccante bosniaco, laverserà circa 17 milioni di euro nelle casse giallorosse, cifra decisamente rilevante per un attaccante di 34 anni, classe 1986. Leggi anche: PagelleSampdoria, stupisce McKennie: CR7 sempre ...

