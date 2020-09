Dramma-Caivano, Martina Castellana: “Vicini a Ciro, amava Maria Paola” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Officiato il funerale attraverso le toccanti parole di don Patriciello, arrivano le considerazioni di Martina Castellana (foto) – responsabile del Consultorio Disforia di Genere dell’Asl Salerno – sul recente Dramma di Caivano. Parole che invitano a riflettere. “La morte di Maria Paola – dice il medico – ha suscitato un’ondata di dolore, rabbia e sdegno in ognuno di noi. Il Consultorio Disforia di Genere che da anni conosce ed è vicino alla realtà delle persone transessuali, alle difficoltà legate al loro percorso di transizione, alle ansie e alle paure delle loro famiglie, sa quanto gli sguardi di disprezzo e derisione siano spesso dolorosi accompagnatori delle loro vite. Noi tutti operatori siamo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Officiato il funerale attraverso le toccanti parole di don Patriciello, arrivano le considerazioni di(foto) – responsabile del Consultorio Disforia di Genere dell’Asl Salerno – sul recentedi. Parole che invitano a riflettere. “La morte diPaola – dice il medico – ha suscitato un’ondata di dolore, rabbia e sdegno in ognuno di noi. Il Consultorio Disforia di Genere che da anni conosce ed è vicino alla realtà delle persone transessuali, alle difficoltà legate al loro percorso di transizione, alle ansie e alle paure delle loro famiglie, sa quanto gli sguardi di disprezzo e derisione siano spesso dolorosi accompagnatori delle loro vite. Noi tutti operatori siamo ...

MonicaCirinna : Dramma nel dramma a #Caivano. Risposta a #omotransfobia è culturale. E inizia dalle parole. Mi rivolgo ai media: no… - DomenicoMazzil5 : RT @storie_italiane: “Viviamo in un paese dove un fratello può decidere della vita della sorella solo per le sue scelte sessuali, di transf… - ve10ve : RT @storie_italiane: “Viviamo in un paese dove un fratello può decidere della vita della sorella solo per le sue scelte sessuali, di transf… - salernonotizie : Dramma di Caivano: le considerazione della dott.ssa Castellana del DIG #Salerno - Ciastenkidrauhl : RT @MonicaCirinna: Dramma nel dramma a #Caivano. Risposta a #omotransfobia è culturale. E inizia dalle parole. Mi rivolgo ai media: non neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Caivano Dramma di Caivano: le considerazione della dott.ssa Castellana del DIG Salerno Salernonotizie.it Dramma di Caivano: le considerazione della dott.ssa Castellana del DIG Salerno

Dopo l’incidente stradale avvenuto a Caivano (NA) in cui Maria Paola Gaglione, 18enne del posto ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, mentre era in scooter assieme al fidanzato Ciro la D ...

Funerali Maria Paola | Ciro | “Correvamo verso la nostra libertà”

'Ba… - izzoniram : RT @RaiNews: #MariaPaola Il parroco, don Patriciello: 'Adesso taccia l'odio' - frankeyboard68 : RT @SkyTG24: Si sono celebrati oggi nella chiesa di San Paolo Apostolo, al parco Verd ...

Ru486. Don Patriciello: “Senza il rispetto di ogni vita la pace sarà sempre un’utopia”

Un filo sottile lega storie di vita, segnate da solitudine, disperazione, violenza, povertà, apparentemente distanti tra loro: quella cultura dello scarto, tante volte denunciata da Papa Francesco, e ...

Dopo l’incidente stradale avvenuto a Caivano (NA) in cui Maria Paola Gaglione, 18enne del posto ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, mentre era in scooter assieme al fidanzato Ciro la D ...'Ba… - izzoniram : RT @RaiNews: #MariaPaola Il parroco, don Patriciello: 'Adesso taccia l'odio' - frankeyboard68 : RT @SkyTG24: Si sono celebrati oggi nella chiesa di San Paolo Apostolo, al parco Verd ...Un filo sottile lega storie di vita, segnate da solitudine, disperazione, violenza, povertà, apparentemente distanti tra loro: quella cultura dello scarto, tante volte denunciata da Papa Francesco, e ...