Doumbia alla Carrarese | la foto della firma

(Di lunedì 21 settembre 2020) Abdou, ora è ufficiale. Il club toscano ha mantenuto il vantaggio che aveva accumulato nei giorni scorsi, assicurandosi una pedina importante per la Serie C. Ecco ladell’esterno offensivo:è stato assistito dall’agente Gianni Allegrini, ora si metterà a disposizione del nuovo club. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la Carrarese Calcio per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Abdou Doumbia a titolo definitivo.